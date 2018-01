Brått var eg blitt eldstemann

Nyhende

Ping! Brått var eg den eldste i redaksjonen.

Vi sat på pauserommet og åt lunsj då dette absurde gjekk opp for meg, omkransa av ungdommar som eg var. Ja, nokre måtte vel nesten kunne kallast barn.

Eldstemann.

Anne Gry, Heidi, Leifen og Asle Geir, alle legender i lokalavisa på kvar sitt vis, has left the building. For ikkje å snakke om Magny og Oddrun som også var mellom dei naudsynte hjula i maskineriet då eg vart tilsett i lokalavisa for over 10 år sidan.

No er vi rigga for nye tider. Og eg er eldstemann. Om ikkje nødvendigvis i sinn, så i alle fall i skinn.

Det er ei stund sidan eg var den eldste i flokken. Bortsett frå i heimen då. Eg er naturlegvis eldre enn borna mine og kona mi har framleis nokre år å gå på før ho når meg att. Hunden vår halar derimot innpå.

Eg trur faktisk eg må tilbake til den tida eg gjekk på søndagsskulen for å finne noko tilsvarande. Pliktoppfyllande som eg var, møtte eg trufast opp på søndagsskulen nesten heilt fram til eg vart kalla inn til militærteneste. Det er takka vere dette at eg er bortimot uslåeleg dersom kategorien «Bibelsoge» dukkar opp på ein quiz. Så heilt bortkasta kan eg ikkje seie at det har vore.

Ok. Så er eg ein racer når det gjeld bibelsoge. Men det er også andre teikn på at eg er i ferd med å verte ein gæmlis som vert stadig tydelegare. Ikkje berre har håret blitt tynnare, skjegget gråare og magen meir signifikant. Bubilen er også på plass. Og så er det denne uhorvelege mengda med livsvisdom eg har tileigna meg. Hadde eg berre visst alt det eg no veit då eg gjekk på ungdomsskulen!

Og ser eg rundt meg i samfunnet elles, så er det litt skremmande å sjå korleis små gutar og små jenter tek seg av alt frå legetenester til liturgiske handlingar som om det skulle ha vore dei mest sjølvsagde ting i verda.

Det er mange fordelar ved å verte eldre. Til dømes er det berre eit par år om å gjere før eg med godt samvit kan delta både på senioruniversitetet og på seniordans. Og før eg veit ordet av det, ringer dei frå magasinet «Vi over 60» for å høyre om eg ikkje vil tinge eit abonnement.

Til all lukke er eg ferdig med alt som heiter kriser. Til dømes var eg framsynt nok til å gjere meg unna med 40-årskrisa då eg var 25. Slektsgransking, ei interesse som gjerne dukkar opp på tampen av livsløpet, fekk eg gjort frå meg før eg fylte 30.

Når eg studerer eldre konfirmasjonsbilete slår det meg at ungdomen på bileta, trass i at dei berre er 14–15 år, framstår som om dei er rundt 90 år gamle. Dette har nok mest truleg med klesstil og frisyrer å gjere. Dei verkeleg gamle, det vil seie dei over 40, ser på eldre fotografi skikkeleg tilårskomne ut, utslitne som dei var etter eit liv med hardt fysisk arbeid.

I den motsette enden finn du dagens freshe 70-80-åringar som ser ut som om dei nettopp har gått ut frå barneskulen.

Nei, gamlingar er ikkje det dei ein gong var.

Og tykkjer du det er traudig å verte gamal, kan du trøyste deg med Ivar Aasen sin ord: «Ungdom er eit lyte som minkar ved kvart år».

Ping! Du rykker stadig framover i køen.