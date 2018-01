Treng ny oppvarming

Nyhende

– Mange er nok ikkje klar over kor stor aktivitet Hareid sokn har når det gjeld undervisning for born og vaksne i soknet, kommenterer kyrkjeverje Bente Andreassen Pilskog.

Ho fortel at arbeidet i hovudsak er konsentrert om trusopplæringstilbodet – eit tilbod til alle døypte mellom 0–18 år. Dei som ikkje er døypte er ikkje ekskluderte, understrekar ho.

24 ulike tilbod

– I fjor vart det gjennomført 24 ulike tiltak i løpet av skuleåret. Då hentar vi borna på skulen og tek dei med til kyrkje eller bedehus. Nokre av tiltaka er for heile kullet samla, anten på ein leirplass eller i kyrkja. På ein del av tiltaka for dei minste borna er også vaksne, anten aktive fadrar eller foreldra med, fortel Andreassen Pilskog.

Av dei 24 gjennomførte tiltaka i fjor hadde 13 eit oppmøte på over 50 prosent. På tre av tiltaka var oppmøtet 30 prosent eller mindre.

– Denne helga kjem det forresten til å vere fullt med tårnagentar i kyrkja. Åtteåringane står for tur denne helga, legg ho til.

Kyrkja stettar ikkje dagens behov for undervisning

Kyrkjeverja slår fast at gamle Hareid kyrkje ikkje er konstruert for dagens aktivitetsnivå.

– Vi skulle gjerne hatt både kjøkken og eigne undervisningsrom, men slik er det dessverre ikkje. Og eit anna hinder er den elektriske oppvarminga. Mange av varmeomnane er plasserte under kyrkjebenkane. Problemet er at vi ofte har behov for å flytte på benkane for å få til ei meir fleksibel undervisning. Men varmeomnane er golvfaste så det går ikkje an, forklarer Andreassen Pilskog.

Har fått planleggingsmidlar

Nytt golv og ny oppvarming av Hareid kyrkje er eit arbeid som har vore drøfta i mange år. Kyrkjeverja fortel at soknet for 2018 har fått planleggingsmidlar frå Hareid kommune.

Når planlegginga er ferdig håper dei på meir midlar til sjølve installeringa.

Må ha godkjenning frå Riksantikvaren og arkeologar

Men før kyrkja kan få ny oppvarming og nytt golv må planane godkjennast både av fylkeskommunen, Riksantikvaren og arkeologisk avdeling på fylket. Det må gravast både under kyrkja og på kyrkjegarden og fylkeskommunen skal vurdere om der kan vere potensielt ukjende arkeologiske kulturminne som kan kome i konflikt med gravinga. Også utedelen av varmepumpesystemet skal vurderast opp mot omgjevnadene til kyrkja.