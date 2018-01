Held fram som AUF-leiar

Nyhende

Bratli er svært fornøgd med årsmøtet som var i Kristiansund i helga.

- Vi har hatt mange gode politiske diskusjonar. Vi har vedteke mykje god politikk for ei betre framtid for ungdom. Og vi er klare for å ta fatt på det nye året, og kjeme endå hardare for våre verdiiar som er likskapd, fri dom og solidaritet, seier Bratli i ei pressemelding frå AUF.

Nytt styre

Aurora Dimmen Bratli er nitten år gamal og har vore fylkesleiar i ungdomspartiet til Arbeidarpartiet sidan november 2016.

På årsmøtet i helga vart det også valt eit nytt fylkesstyre.

Det ser slik ut:

Leiar: Aurora Dimmen Bratli, Ytre Søre Sunnmøre(19)

Politisk nestleiar: Eva Kvalø, Ålesund (16)

Organisatorisk nestleiar: Marcus Stamnes, Kristiansund (19)

Skole- og arbeidsansvarlig: Lena Sandvik Vassli, Molde (16)

Miljøansvarlig: Helene Wahlstrøm, Molde (16)

Internasjonalt ansvarlig: Daniel Pour Asgharian, Ålesund (18)

Likestilling- og inkluderingsansvarlig: Ole-Christian Bjerkan, Kristiansund (20)



1. vara: Isak Roald Sandvik, Ålesund (17)

2. vara: Hannah Djupvik Bueide, Ålesund (17)

3. vara: Hedda Hernborg, Molde (14)

4. vara: Kristina Mari Roald, Ålesund (17)

5. vara: Martin Aalberg, Molde (17)

6.vara: Tine Elise Thuven, Kristiansund (17)

7. vara: Håkon Jordahl, Kristiansund (21)