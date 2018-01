Nav: – Trygdekostnader kjem til å skyte til vêrs

Nyhende

Spriket på 70 milliardar er forskjellen mellom ein stor auke i befolkninga og ein låg vekst i talet på innbyggjarar, melder NRK.

Konklusjonen i dei nye prognosane frå Nav er at Noreg treng mange fleire innbyggjarar som jobbar.

– Tyngda av trygdene blir størst dersom veksten i befolkninga blir liten. Då blir det færre som får ytingar, men også færre som jobbar. Vi kjem relativt dårlegast ut med låg vekst i befolkninga, seier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Det er alderspensjonane som blir den største utgiftsposten til Nav framover, mens sjukepengar, uføretrygd og arbeidsavklaringspengar ifølgje utrekningane til Nav vil liggje på eit ganske stabilt nivå.

Arbeidsgjevarforeininga Spekter – som organiserer statlege verksemder som Posten, sjukehusa og NRK – håpar at rapporten gir politikarane «eit spark bak» og at dei sørgjer for at dei som faktisk kan jobbe meir, gjer det.

Administrerande direktør i Spekter Anne-Kari Bratten meiner at både sjukefråværet og uføregraden må ned. Ungdom må begynne å jobbe tidlegare og seniorane må jobbe lenger før dei går av med pensjon, seier ho til NRK.

SVs Karin Andersen meiner at det ikkje er så enkelt.

– Det hjelper ikkje å kutte trygda for å få fleire i jobb. Arbeidslivet må også gi plass til folk som vil og kan jobbe. Då må fordommar mot folk som slit, bort, seier ho.