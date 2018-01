Traséen må liggje mot sjøen

Nyhende

Dei slo samrøystes fast at dei ikkje vil gje dispensasjon for gangtrasé eller fråvike frå hovudregelen om at første etasje mot sjøen skal vere til forretning/kontor. Utvalet legg vekt på at omsøkte prosjekt i vesentleg grad vil avvike frå vedtekne hovudprinsipp i reguleringsplanen om fri tilgang til og passasje langs sjøfronten.

Slyngstad Aamlid Arkitekter AS har søkt dispensasjon for å få lov til å leggje eit fem meter breitt gangareal gjennom det fem etasjar høge bustadhuset dei skal føre opp i staden for rundt. Dei vil også droppe næringsareal i førsteetasjen. Kommuneadministrasjonen var positiv, men det var altså ikkje politikarane.