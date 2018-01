Avlyste kommunestyremøtet

Nyhende

Då Hareid formannskap hadde møte sist måndag vart dei samde om å avlyse kommunestyremøtet som skulle vere 8. februar. Grunnen var at det var for få saker.

Møtet var annonsert at det skulle vere i aulaen på Hareid ungdomsskule, men lokalet er opptatt til noko anna, så då møtte dei eventuelt vere på hotellet. Rådhuset er framleis under oppussing.

Ordførar Anders Riise (Høgre) sa at det berre var to saker som skulle opp på møtet, var det då grunnlag for å gjennomføre møte? Nei, det meinte dei ikkje at det var. Annika Brandal (Venstre) viste til at det kostar ein del å gjennomføre møte, både å frikjøpe folk og leige av lokale.

Formannskapet vurderte å avlyse formannskapsmøtet som skal vere 12. februar også, på grunn av få saker, men dei kom til at dei vil gjennomføre det.