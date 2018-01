Vil ha fart i utviklinga i Hareid

Nyhende

- Vi vil ha fart på utviklinga av Hareid som ein attraktiv bukommune med eit triveleg og attraktivt sentrum, heiter det i resolusjonen frå Hareid Venstre.

Partiet peikar på at det bør lagast til fleire tilrettelagde rekreasjonsområde i kommunen.

Resolusjonen skal ligge til grunn i det vidare arbeidet i kommunepolitikken, og lokallaget har også desse punkta på lista:

* Det det skal vere triveleg for folk å ferdast i sentrum

* Det skal leggast til rette for meir utandørsaktivitetar med mellom anna ein Tuftepark

* Kommunen må få fart på utbygginga av næringsareal for etablering av ny næring

* Medlemer i Hareid Venstre har også sett seg lei på manglanda breibanddekning på Alme og i Snipsøyrdalen og meiner det må gå ann å få til breibanddekning i heile kommunen ved å samhandle med utbyggjarar og søkje pengar. Det er viktig for at alle innbyggjarar i kommunen kan ha hurtig nett for arbeid og fritid, heiter det i resolusjonen.

* Kommunen bør ta tak i busstilbodet mellom krinsane i kommunen, og også få til ein betre pris på hurtigbåten til og frå Ålesund.

Under valet vart Torstein Nytun vald til ny leiar. Med seg i styret får han Einar Warholm, Jenny Helen Korsnes og Ann Helen Grimstad Worren.