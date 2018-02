Kleven har funne ny konsernsjef

Nyhende

Kleven Maritime skriv i ei pressemelding at dei har funne sin nye konsernsjef.

Kleven-styreleiaren om arbeidet med å finne ny konsernsjef: - Mest ideelt med ein person som kjenner Sunnmøre 21. november kom nyheita om at Ståle Rasmussen går av som konsernsjef i Kleven. Arbeidet med å finne ein erstattar er godt i gang.

- Ny konsernsjef er tilsett, og vi vil offentleggjere kven dette er og oppstartstidspunkt for vedkomande så snart dette er avklart med noverande arbeidsgjevar, seier styreleiar i Kleven, Leif Teksum i pressemeldinga.

Det som også er klart er at fram til den nye konsernsjefen er på plass, vil Olav Tanberg fungere i rolla som konsernsjef. Ifølgje pressemeldinga frå Kleven er finansdirektøren konstituert konsernsjef frå 1. februar.

- Tidlegare konsernsjef Ståle Rasmussen held fram i ei aktiv rolle i selskapet i ein periode framover, og vi er glade for at han fortsatt stiller seg til disposisjon for Kleven, seier Teksum.