Samarbeidsavtale om oljebrønnar

Nyhende

Avtalen handlar om det selskapa kallar lett brønnintervensjon verda over, heiter det i pressemeldinga frå dei to selskapa. Ifølgje Petroliumstilsynet handlar det om følgjande:

"Lett brønnintervensjon i havbunnsbrønner innebærer at en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold, hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen."

I tillegg kjøper TechnipFMC fleirtalet av aksjane i selskapet Island Offshore Subsea AS, som er eit heileigd dotteselskap av Island Offshore og har hovudsete i Stavanger. Selskapet har rundt åtti tilsette.

- Vi har hatt eit fruktbart samarbeid med TechnipFMC over fleire år, og vi ser no at ei endå tettare integrering av selskapa og tenestene våre er rett for å kunne utvikle og styrkje posisjonen vår innan lett brønnintervensjon, både i Noreg og internasjonalt, seier Morten Ulstein, styreformann i Island Offshore-gruppa, ifølgje pressemeldinga.

Hallvard Hasselknippe, President, Subsea Projects i TechnipFMC, seier at dei no er i stand til å levere komplette brønnintervensjonstenester til alle marknader globalt.

- Så langt har samarbeidet med Island Offshore ført til vesentleg betring i produksjonen for meir enn 300 subseabrønnar, og vi er no klare til å ta dette eit steg vidare, seier han.