Vil ta betalt for elbilar

Varaordførar Kristian Fuglseth (Folkelista) presiserte at han er positiv til lovframlegget frå Samferdselsdepartementet som vil oppmuntre til meir bruk av nullutsleppsbilar. Men han hadde likevel innvendingar, og dei fekk han gehør for i formannskapet.

Fristen har gått ut

Samferdselsdepartementet har sendt forslag til endring av vegtrafikklova og parkeringsforskrifta til høyring, med høyringsfrist 21. januar. Såleis har fristen gått ut.

Sakshandsamar Bent-Arild Grytten opplyste om at han hadde sendt eit innspel frå Hareid kommune innan fristen, med atterhald om at saka ikkje var politisk handsama. Om der kom endringar på møtet i forhold til tilrådinga frå han må det ettersendast.

Grytten starta høyringssvaret sitt med at Hareid er generelt skeptiske til lovframlegget, men formannskapet valde å stille seg bak framlegget frå Fuglseth om at dei er positive til lovframlegget.

Sponse elbilar

Fuglseth meiner kommunane som driv parkeringsselskap må sleppe å sponse dei som parkerer Tesla-en sin på kaia. han meiner kommunen må få krevje elbil-eigarane for eit moderat gebyr for å få dekt utgiftene sine med lading osb.

Oskar Grimstad (Framstegspartiet) har sansen for at det her blir gitt gulrøter framfor pisk for å få ned utsleppa frå bilar. Han forstår godt at pendlarar vel å kjøpe seg ein elbil, det sparer dei pengar på, både med bompengar, ferje og parkering. Men ein bør absolutt kunne stille spørsmål ved kven som skal ta rekninga for at elbilar slepp billegare unna.

Framlegget til lovendring går mellom anna ut på at elektriske og hydrogendrivne køyretøy ikkje skal betale meir enn halvparten av prisen for parkering samanlikna med konvensjonelle køyretøy på avgiftslagde kommunale parkeringsplassar skilta med kvit P på bli bakgrunn.

Formannskapet meiner regelen må gjelde all offentleg parkering, og også lukka anlegg som parkeringshus og liknande.

Dei meiner også at brukarar av elektriske og hydrygonedrivne køyretøy bør kunne nytte mobilbaserte betalingsløysingar, om framlegget blir vedteke.