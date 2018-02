Nyhende

Rådmannen i Ulstein visste det nok, at det kom til å verte reaksjonar då han antyda reduksjon i talet på skular i kommunen.

Han vil rett nok vente på eit eventuelt klarsignal frå politikarane, men han sa følgjande til lokalavisa tysdag: «Det er plass til elevane frå Haddal på Hasund, men dette får liggje til dei folkevalde.»

Klart det vert ramaskrik av slikt.

Finst det noko som engasjerer meir enn endringar i skulestrukturen? Motstanden er ofte enorm. Og nesten like ofte fånyttes.

VG hadde i fjor vår ein artikkel om skulenedlegging. Tala viste at det sidan 1986 er lagt ned 1391 skular her i landet.

Også i Hareid og Ulstein er skular nedlagde på desse åra. I Ulstein er skulane i dei to ytterpunkta Eiksund og Flø vekke.

Når rådmannen no antydar at elevane i Haddal kan gå på Hasund skule, kokar det. I kommentarfelta på Facebook vert det, kanskje med rette, snakka om sentralisering, at krinsane må lide for eit påkosta sentrum, og at skulen er provet på at Haddal er ei levande bygd.

I år skal kommunen spare ti millionar, neste år tjue millionar kroner. Det er dei folkevalde som skal vedta kvar det skal sparast.

Rådmannen antydar worst case, å legge ned ein av skulane er gjerne siste utveg og det verste innsparingsforslaget i ein kommune. Det betyr at dei fleste andre innsparingar vil stå fram som ok og overkomelege.

Tipset er at politikarane i Ulstein, rett før eit valår, skjermar skulestrukturen i denne omgang. Men tanken er sådd.