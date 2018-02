Ny distanseløpar frå Dimna

Nyhende

Mats Fredriksen, enno ikkje fylt 16 år, sprang den 7,8 km lange løypa rundt Grimstadvatnet på 27,53 laurdag – og var dermed raskast av samtlege 33 deltakarar.

Fredriksen går i 10. klasse på Ulstein ungdomsskule og har vore med i Dimna IL si friidrettsgruppe i eit og eit halvt år. I fjor var han god for 2,10 på 800-meter. Han kjem nok til å underskride den tida når sommaren kjem. Samtidig vurderer han sjølv å vere best på endå lengre distansar.

I kvinneklassa tok Oda Renate Midtflø sin tredje strake siger, denne gongen på 32,39. I desember og januar, då ho også vann, sprang ho på 33,21 og 34,56. Men i novemberløpet var ho endå betre: 32,19.

Gruppe på fem

Tidleg i løpet skilde ei gruppe på fem løparar seg ut. Desse delte seg etter kvart i to grupper. Fremst sprang Martin Hauge Nilsen, Leif Sægrov og Mats Fredriksen – med Jan Endre Rise og Are Uran eit stykke bak.

Hauge Nilsen måtte etter kvart sleppe dei to andre i teten – og då løparane hadde gjort frå seg grusdelen av Kvitholvegen slo Mats Fredriksen til og rykte ifrå Sægrov, som han slo med 6 sekund. På tredjeplass kom Hauge Nilsen inn på 28,25 – medan Jan Endre Rise (28,44) og Are Uran (28,51) tok dei to neste plassane.

Dermed er denne sesongen av det populære landevegsløpet over. Det begynte med 54 løparar i november, så deltok 37 i desember, berre 23 på januarsnøen – og no i februar tok det seg oppigjen til 33.

