Svært glatte vegar etter kraftig snøfall

Nyhende

Politiet har onsdag morgon gått ut med ei åtvaring på twitter om at det er svært glatte vegar i Ulsteinvik.

Dette har ført til at fleire bilistar har fått problem i morgontimane.

Ifølgje tips Vikebladet Vestposten har motteke, skal fleire bilar ha sklidd inn i rekkverket langs Skulebakken, der det skal vere spesielt glatt føre i morgontimane.

Det har snødd kraftig onsdag morgon og føremiddag. Hareid kommune skriv på sine nettsider at brøytemannskapa er ute og jobbar for fullt for å få unna snøen, men at det har kome meir nedbør enn venta og at det difor kan ta noko tid før ein får rydda unna snøen alle stadar.