Nyhende

Ting kan tyde på at valkampen allereie er i gang, eit og eit halvt år før kommune- og fylkestingsvalet.

I torsdagsavisa kom lokalpolitikar Oskar Grimstad (Frp) med ei breiside mot administrasjon og politisk leiing i Hareid kommune. «Vi har hatt stillstand i utviklinga i Hareid i tre, fire, ja kanskje fem periodar», sa han, og heldt fram:«Det har vore mangel på målretta politisk leiing i Hareid i mange år.»

Det er nok mange som støttar Grimstad og meiner det skjer for lite i Hareid. Spesielt synleg er det når dei ser til Ulstein og Herøy, som dei siste åra har bygt både kulturhus og badeanlegg.

Hareid kommune kom seg ut av Robek-lista i fjor sommar, etter fjorten år under statleg kontroll. «Det skal bli godt å kome seg ut, men økonomien er likevel stram og vi kan ikkje bli lausslupne», sa ordførar Anders Riise den gongen. Og ingen kan vel skulde Hareid for å ha vore slepphendte med pengar den siste tida.

Kanskje er det Robek-spøkelset som lurer? Ei frykt for å hamne på lista igjen? Uansett er det grunn til å minne om kommunereformdebatten for nokre år sidan. Hareid bestemte seg for framleis å vere ein sjølvstendig kommune. I eit lesarinnlegg i lokalavisa skreiv Kjetil Nesset frå Folkelista følgjande om at kommunen snart var ute av Robek:

«Dette gir oss som kommune handlefridom, moglegheit til sentrumsutvikling, kultur og idrettsanlegg, tilrettelegging for næringsliv, og sikrar god kvalitet inn i alle kommunale tenester.»

Ja, kanskje skjer det lite på Hareid. Men då må dei som har ansvar, ta ansvar. Også dei som måtte ha ambisjon om å verte ordførar i kommunen.