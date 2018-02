Nyhende

Riksantikvaren fordeler 61,8 millionar kroner til fartøyvern i 2018. Tilskota går til antikvarisk istandsetjing av freda og verna fartøy over heile landet.

Ishavsskuta Polarstar er ikkje blant dei som får i år, men fartøyet står like fullt oppført med førehandstilsegn for 2019, der det står at Riksantikvaren gir den ikoniske båten 2 millionar kroner. Det melder Turid Åsheim i kommunikasjonseininga til Riksantikvaren i ei pressemelding.