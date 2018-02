Eldre mann omkom

Nyhende

Politiet melde måndag ettermiddag om ei trafikkulukke ved Eiksundbrua i Eiksundsambandet. Alle naudetatar var raskt på ulukkesstaden.

I følgje vitne på staden har det vore ei møteulukke mellom en personbil og ein varebil.

Omfanget av ulukka var ei stund ukjent, men tre ambulansar var komne til staden, i tillegg til redningsbilar frå brannvernet.

Klokka 16:31 meldte politiet via Twitter at det skal ha vore ein front mot front-kollisjon, der ein av førarane blei lettare skadd, medan den andre føraren, ein eldre mann, no er bekrefta omkomen.

Det har danna seg kilometerlange køar på kvar side av ulukkesstaden.

