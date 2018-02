Nyhende

Ifølgje tiltalen, som er teken ut av ein politiadvokat, skjedde køyringa i Sjøgata på ettermiddagen ein torsdag i august i fjor.

Mannen skal før bilturen ha kjøpt rundt 30 gram hasj, heiter det i tiltalen.

Han er no tiltalt for å ha kjøpt og brukt narkotika, og for køyring i narkorus.

Rettssaka mot mannen kjem opp i Sunnmøre tingrett 28. februar.