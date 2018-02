Lite vatn i Ulstein

Nyhende

Odd Kåre Wiik melder om at no er endeleg vasslekasjen lokalisert. Ei sone ned mot Vikholmen er stengt av. Dei jobbar no med å få tilbake normalt trykk i leidningsnettet og snart skal alle abonnentar i Ulstein ha normal vassforsyning.

Vatnet forsvann

Det var i føremiddag at ein del av abonnentane i Ulstein kommune merka at dei var utan vatn, og ein del hadde brunt vatn i springen.

Teknisk vakt stadfesta at det var ein del husstander i Ulstein som var utan vatn. Det har vore eit vassbrot, men deit gjekk mange timar før dei greidde å lokalisere brotet, sjølv om dei var fleire mann på saka.

– Kor stort område er det som er utan vatn?

– Det er heile Skeide og Ulstein. Så går det inn mot Saunes. Så det er i grunnen over alt, sa teknisk vakt som har det travelt med å leite vidare etter vassbrotet.

– Spar på vatnet

Odd Kåre Wiik på teknisk etat kommenterte at dei har eit stort vassbrot som ikkje er lokalisert. Ulstein kommune oppmoda alle abonnentane om å bruke minst mogleg med vatn i dag.