Nyhende

Marit Øien Sæverud var ein av dei mellom 50 og 60 passasjerane som tok bussen frå Ålesund lufthavn Vigra til hurtigbåtkaia på Valderøya onsdag ettermiddag.

Etter ruta skulle bussen gå klokka 16:20, men då den blei forseinka frå flyplassen kom den fram på hurtigbåtkaia på Valderøya først to minutt etter at båten etter ruta skulle gå.

– Det var veldig frustrerande å kome fram og sjå at båten la frå kai, omtrent til same tid som vi svinga ned på kaia. Eg hugsar eg sa det med mannen min, då vi var i ferd med å svinge ned på plassen der. Han trudde først eg spøkte, men då vi kom ned såg vi det klart. Vi sat i ein fullasta buss der mange måtte stå i midtgangen, og så køyrde berre båten ifrå oss, seier Marit Øien Sæverud til Vikebladet Vestposten.

– Alt for dårleg

Ho fortel at det heldigvis ikkje var så kaldt på kaiområdet, og lite vind.

– Dette kunne sjølvsagt vore verre, men det er ikkje kjekt for ei heil mengd å stå fast på ei kai og vente ein time på at båten kjem tilbake. Det var også fleire barnefamiliar med. Dette var rett og slett alt for dårleg, seier ho.

Øien Sæverud fortel at båten blei kontakta av ein av passasjerane som stod på kaia, og at forklaringa som kom frå mannskapet handla om bussen.

– Dei sa at dei ikkje hadde høyrt noko frå bussjåføren. Det dumme då var at bussen allereie hadde køyrt, slik at vi ikkje fekk spurt sjåføren om dette. Vi fekk jo difor eit inntrykk av at sjåføren faktisk ikkje hadde sagt ifrå. Uansett er dette heilt unødvendig, og elendig kommunikasjon, seier ho.

Har skjedd fleire gonger

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune si samferdsleavdeling som har øvste ansvar for både buss- og båtrutene. Inge Rønstad, rådgjevar i samferdselsavdelinga, fortel at han har fått melding om hendinga som fann stad onsdag, og bekreftar samstundes at dette ikkje er eit enkeltståande tilfelle.

– Nei, det har nok diverre skjedd fleire gonger før, og slik skal det sjølvsagt ikkje vere, seier Rønstad.

Han har kontakta Nettbuss, som driftar bussen for fylket sitt selskap Fram. Tilbakemeldinga var at bussen blei forseinka frå flyplassen fordi det var så mange passasjerar som skulle med, og at bussen difor ikkje kom fram til då båten etter ruta skulle gå.

– GPS-loggen viste at bussjåføren køyrde frå Vigra klokka 16:27, sju minutt etter rutetida, og var framme klokka 16:37, to minutt etter at båten skulle ha gått. Men, båten har samstundes krav på seg til å vente lenger enn dei to minutta. Eg har snakka med Boreal, som driftar hurtigbåten, og dei legg seg flate og seier seg lei for det som skjedde. Eg ser og skjønar dilemmaet med å skulle overhalde tidsfristar, på begge sider, men slik som dette kan vi ikkje ha det. Eg forstår sjølvsagt også at det er utruleg surt for passasjerane å bli ståande igjen på kaia, seier Inge Rønstad.

Han meiner ein må skjerpe rutinane, og kan samstundes fortelje at det snart vil kome på plass eit hjelpemiddel som kan gjere at ein unngår slike problem i framtida.

– Vi har testa ut eit nytt system gjennom ein lengre periode no, der ein kan setje mannskapet på båten i stand til å kontinuerleg kunne sjå ruteprognosen for bussen på sine skjermar om bord. Planen er at dette systemet skal kome på plass i løpet av mars månad, seier Rønstad avslutningsvis.