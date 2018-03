– Leit å få dette i havet

Nyhende

– Dette var eit forslag frå SV, og det var eit samrøystes storting som vedtok, seier Lars Haltbrekken.

Under ei omvising på Høddvoll måndag fekk Sosialistisk Venstreparti sin stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sjå kva Hødd gjer i høve denne problematikken. Han hadde, akkurat som under besøket på Søre Sunnmøre Reinhaldsverk tidlegare på dagen, med seg fylkestingsrepresentant Yvonne Wold, samt Morten Feiring frå Ulstein SV, Ingrid Opedal og John Osnes.

Mykje gummigranulat

Osnes var tidlegare i anleggsutvalet på Høddvoll gjennom mange år og jobbar framleis mykje på banene på dugnad. Delegasjonen møtte Hødd sin anleggssjef Per Arve Moldskred, som fortalde om Hødd sin måte å drive banene på, og kva for utfordringar dei har knytt til gummigranulaten. Men først fortalde John Osnes litt om bana som ligg oppe ved Ulsmohallen, treningsbana til Hødd.

– Det er rundt rekna 1.500 kunstgrasbaner i Norge. Eg var med på å bygge denne, og her har det gått med rundt 130 tonn granulat. Om ein reknar rundt 100 tonn på kvar av banene i Norge kjem ein opp i 150.000 tonn gummigranulat. Den nye er det heldigvis brukt ein del mindre på, då det er ei gummimatte under som gjer at behovet er mindre. Men, det er likevel utruleg mykje som har gått med, sa Osnes.

– Skjønar problematikken

Mykje av problemet ligg i dreneringa som tek unna til dømes snøsmeltinga. Her går det ein del granulat med, som til sjuande og sist hamnar i havet.

Per Arve Moldskred er likevel sikker på at det ikkje går vekk så mykje som 10 tonn i året, slik som nokre tal som har blitt presentert i media tidlegare peikar på. Men, han vedgår like fullt at det er problematisk at det forsvinn granulat over tid.

– Sidan nye Høddvoll var ferdig har vi fylt på rundt fire tonn granulat, på tre heile sesongar. Men mesteparten av dette skuldast nok at banen har «sett seg» litt med tida. Eg skjønar likevel godt problematikken. Det er ikkje bra å få dette i hava. Det dumme er berre då at det vil koste ei formue å få på plass ei løysing.

Og sjølve løysinga kan bli å montere ei sil i kummane. Les meir i neste sak.