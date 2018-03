Brannfolk må rykke ut til fleire helseoppdrag

Nyhende

Nestkommanderande ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane Roy Humlestøl opplyser overfor NRK at det blir kortare og kortare mellom kvar gong han sender ut brannmannskap på helseoppdrag.

– Vi sender våre folk ut på dei fleste oppdrag der folk eller fe treng hjelp på eitt eller anna vis, men det kan vere utfordrande å rykkje ut på andre typar oppdrag enn dei tradisjonelle brannoppdraga, seier han til rikskringkastaren.

Mange falske brannalarmar: – Det er ikkje farleg å ringe 110 Om lag halvparten av utrykkingane til brannvesenet i Ulstein og Hareid skjer på grunn av falske alarmar. Brannsjefen slår fast at dette kan bli ei utfordring for mannskapet.

Avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen ved Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har òg merka auken i helseoppdrag for brannmannskap. Dei vil no etablere fagskule for å auke kompetansen blant brannfolk.

– Vi etablerer no ein ny toårig fagskule, slik at det blir kanalisert mykje midlar for å auke kompetansen i brann- og redningsvesenet i åra framover, seier han til NRK.