Har utvikla granulatsil

Nyhende

Med avgjerda i Stortinget om at alle kunstgrasbanene i landet frå 1. januar 2019 må ha utstyr til å fange opp gummigranulat, kjem også ei potensielt stor rekning.

Fleire ulike aktørar har utvikla tilnærma like løysingar, og det er per i dag to produsentar som tilbyr eit slikt opplegg, der ei sil fangar opp gummigranulaten når den går ned i kummane med vatnet, til dømes slike som drenerer vekk vatnet rundt Høddvoll.

– Det er veldig bra at det finnast slike løysingar. Det som ikkje er så kjekt, er prislappen. Ein slik sil kostar i dag i snitt 8-10.000 kroner, og reknar ein seks til åtte kummar rundt kvar av banene våre, pluss dei andre på området, er det lett å rekne seg fram til at dette blir svært kostbart for Hødd, seier Per Arve Moldskred og legg til:

– Tenk også på dei mindre klubbane, som er enno meir avhengige av dugnadsarbeid. Politikarane må også gjere sitt for å få på plass gode ordningar, tenkjer eg.