Får toppkarakterar

– «Heimebane» er det mest fengande norske tv-dramaet sidan «Himmelblå» samla nasjonen, skriv Asbjørn Slettemark i Aftenposten.

Sist laurdag vart dei to første episodane vist for ein nesten fullsett sal på Sjøborg kulturhus. No har meldarar i fleire aviser sett alle dei ti episodane i den første sesongen av serien.

I serien møter vi Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) som trenar for eliteserielaget Varg. Den mannlege hovudrolla vert spelt av John Carew, og om hans rollefigur skriv Slettemark:

«Han er backet av en grovkornet lokal industrisponsor, illsinte supportere som jobber skift på skipsverftet, og en broket forsamling av kvapsete, naive, desillusjonerte eller selvtilfredse spillere.»

– Komprimert Ulsteinvik

Også Elisabeth Solvang i Sunnmørsposten er fornøgd med serien og kallar det heile ein innertiar.

– Gled deg – Heimebane er ein sjeldan god og aktuell dramaserie, lokalisert i eit lekkert komprimert Ulsteinvik, skriv ho i si melding.

Solvang har lagt merke til at Ulsteinvik har ei eiga rolle i serien, ei rolle som sjølv i ruskevêr er flatterande.

Opptaka er gjort fleire stader på Hareidlandet, og kanskje aller mest på Høddvoll, som har rolla som heimebana Tangsrud.

– Perfekt

Marie Kleve i Dagbladet gir serien terningkast fem. Ho skriv:

– Ane Dahl Torp er perfekt i rolla som Helena Mikkelsen, Noregs første kvinnelege eliteserietrenar. Ambisiøs, målretta og med eit hardt ytre, for slik er strategien hennar for å hevde seg i ei av verdas mest mannsdominerte bransjar.

Aftenposten påpeikar i si melding at det eigentleg er lite fotball i serien, som i staden veks fram som eit velskrive bygdedrama. I tillegg meiner avisa at Heimebane tek opp fengande og viktige problemstillingar.

Det er allereie avgjort at det skal lagast ein sesong to av serien. Opptaka startar no i løpet av våren.