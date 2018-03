Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal meldte via sin Twitter-konto laurdag formiddag at ein mann i 20-åra er mistenkt for køyring i påverka tilstand.

Ei blodprøve blei tatt av mannen, og poiltiet kan også fortelje at dei beslagla mindre mengder narkotika. Mannen blir ifølgje politiet meldt for forholdet.