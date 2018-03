Truleg ute av Robek innan to år

Nyhende

Lokalavisa for Herøy og Sande skriv på sine nettsider at Sande kommune kan vere ute av Robek-lista innan to år.

- Vi skal på ingen måte "ta av", men det er klart vi er letta over at 2017 ser ut til å kome ut med eit rimeleg bra overskot, seier ordførar Dag Vaagen (H) til Vestlandsnytt.

Overskotet i Sande kommune for 2017 ser ut til å hamne på rundt 8,6 millionar kroner, skriv avisa. I tillegg til auka skatteinntekter og skatteutjamning skuldast overskotet også ei avkasting på fonda til kommunen på rundt 4 millionar kroner.