Misnøgde med grammatikkutt i ny læreplan

(NPK): – Linja frå norrønt språk til nynorsken blir dessverre svekt i det nye framlegget, men den linja har nok ikkje stått spesielt sterkt i elev-sinnet frå før, heller, seier mållagsleiar Magne Aasbrenn til nettavisa Framtida.no.

Aasbrenn peikar på at grammatikk i den nye læreplanen berre er oppført som kunnskapsområde for 1.–7. klasse. Det meiner han kan skape eit vagt skilje mellom nynorsk og bokmål for elevane.

Mållagsleiaren er likevel positiv til delar av læreplanframlegget. Mellom anna set han pris på at språkleg mangfald har blitt eitt av seks hovudpunkt i planen som no er på høyring.

Læreplanen er på høyring til 17. april.