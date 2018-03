Nyhende

Brannvesenet i Hareid var onsdag på utrykking til brann i vegetasjon etter at ein bråtebrann hadde kome ut av kontroll. Det skreiv 110-sentralen på Twitter.

Ifølgje 110-sentralen klokka 15:31 onsdag ettermiddag var brannvesenet på staden, og prøvde å få kontroll på flammane. Like før 15:50 fekk Vikebladet Vestposten stadfesta av 110-sentralen at brannmannskapa hadde fått kontroll over bråtebrannen og at flammane var sløkte.