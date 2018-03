Nyhende

Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg i Ulstein kommune, melder om at det er vassbrot i koplingskum ved vegkryss Sundgot. Det gjer at abonnentane frå krysst og innover no er utan vassforsyning.

Dei er i gang med reperasjonsarbeidet og ventar at vatnet er tilbake om omlag to timar.

Alle anonnentar skal vere varsla med SMS.