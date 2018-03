Det fyrste av to ferjeskrog er på plass

Nyhende

I morgontimane torsdag kom det fyrste skroget på plass. Skroget som skal bli ei av to plug-in hybridferjer Myklebust Verft skal byggje for FosenNamsos Sjø, og som etter planen skal leverast i november i år. Faktisk tek verftet sikte på levering av begge ferjene i november.

Plassjef ved Myklebust Verft, Inge-Jonny Hide, fortel til Vikebladet Vestposten at arbeidarane ser fram til å gå laust på utrustingsarbeidet.

- Dette er jo prosjekt som det er knytt mykje ny teknologi til, og det er sjølvsagt veldig spanande. Med desse ferjene skal ein frakte passasjerar, og ikkje fisk, som jo har vore passasjerane på skipa vi har bygd siste tida. Det blir med det også ein annan type kunde vi har med å gjere.

- Mykje arbeid står att

Hide seier at kaiene er smekkfulle, og dokka er lasta med to båtar, men at ein etter litt rydding fekk plass til skroget.

- No er det på plass, og vi er klare. Sjølve skroget og ein del røyr er sett saman og montert på verftet Montex i Polen, men det er framleis mykje arbeid som står att, seier Inge-Jonny Hide.

Når dei to plug-in hybridferjene er ferdige skal dei inn i sambandet Flakk - Rørvik, og skal driftast av FosenNamsos Sjø.