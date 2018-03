Mange ville sjå bilde frå flyktningleiren

Nyhende

Alle foto: Linda Eikrem

Rundt 150 menneske møtte då irakaren Karrar Al-Azzawi opna fotoutstillinga "Gløymt" på Ulstein bibliotek laurdag.

Al-Azzawi er 23 år gamal og bur på asylmottaket i Ulstein.

- Eg er her for å minne om at vi ikkje må gløyme dei som har flykta frå landa sine, da han då utstillinga opna.

Han har hatt hjelp av fotograf Per Eide i arbeidet med å lage til utstillinga:

