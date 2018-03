Nyhende

Poliiet melder måndag ettermiddag om ei trafikkulukke i Varleitekrysset i Ulsteinvik. Det skal vere snakk om ei påkøyrsle bakfrå.

Politiet i Møre og Romsdal melder via sin Twitter-konto at det er snakk om store materielle skader, og at dei involverte blir sjekka av helsepersonell. Det skal ikkje vere snakk om personskade. Alle naudetatane var raskt på staden.

Trafikken går fint forbi på staden.

Vikebladet Vestposten kjem med meir.