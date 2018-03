Nyhende

Det er indre uro i klubben som i alle år har vore sett på som eit mønsterbruk i norsk fotball.

Denne veka trekte styreleiaren seg frå vervet i fotballstyret. Han har etterpå ikkje vore tilgjengeleg for intervju, noko som verkar litt underleg.

Avgangen kan knytast til det som skjedde på årsmøtet i klubben tidlegare i mars. Då fekk fotballstyret kritikk frå kontrollkomiteen for måten dei hadde handtert styreleiaren sin habilitet på, då nokre unge spelarar fekk kontrakt med løn. Styreleiaren sa seg ugild, men dette vart ikkje protokollført. To av spelarane er søner av den no avgåtte styreleiaren. I tillegg fekk fotballstyret kritikk for manglande økonomistyring. Først no i mars vart det kjent at Hødd har eit mykje større underskot frå 2017 enn det ein først trudde.

No må hovudstyret i IL Hødd innan kort tid kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velje ny leiar i fotballstyret. Saka har i lang tid skapt mykje støy i klubben, og kan ikkje ha vore lett for den nye daglege leiaren å handtere i den daglege drifta.

I ein klubb som Hødd handlar det mykje om kjensler og tradisjonar. Verdigrunnlaget er å vere stolt, audmjuk og inkluderande.

Det er tre veker til seriestart i 2. divisjon, ein sesong som vert svært viktig for Hødd. Eit opprykk eller ikkje vil truleg vere avgjerande for Hødd si framtid som ein toppklubb i norsk fotball.

Uro og støy i eigne rekkjer og negativ merksemd var difor ikkje det Hødd trong no.

Med hardt arbeid og sterk tru er det meste mogleg, står det i visjonen til klubben. Det er det Hødd treng no.