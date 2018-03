Nyhende

Politiet stiller seg positive til permanent skilting av Bakkegata.

Men dei meiner at det burde ha vore meir lik bruk av skilt i Bakkegata og Skulevegen, der bilete av situasjonen og vurderingane i stor grad er samanfallande. Politiet meiner at forholda i Skulevegen i ein langsiktig samanheng kan trenge same type regulering som i Bakkegata.

Det er elles positivt med trafikkvakter, organisert av skule og foreldre.