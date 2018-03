– Set ned fartsgrensa

Nyhende

Nokre hytteeigarar reagerer på at fartsgrensa på grusvegen langs Ringstaddalen er 80 km/t. Dei opplever at den høge farta skapar farlege situasjonar. Den asfalterte vegen frå Haddal skule og fram til den gruslagde er 60 km/t, dei ser ingen grunn at fartsgrensa skal gå opp der grusvegen er. Grusvegen er svingete og uoversiktleg. Sjølv om det er få som bur her, er det ein del som ferierer og går på tur i området. Difor ber dei Ulstein kommune om å setje ned fartsgrensa.