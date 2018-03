Kommunestyret meiner UVS bør ha fjernvarme

Nyhende

Uttalen er sendt til fylkesordføraren og gruppeleiarane ved fylkestinget.

Dei skriv at kommunen og selskapet Ulstein Fjernvarme har gjennomført store investeringar (63 millionar, av dette 7 millionar frå Enova) for å få på plass fjernvarmeanlegg basert på fjordvarme i Ulsteinvik sentrum og fram til Høddvoll.

– Ulstein fjernvarme er det viktigaste klimatiltaket som Ulstein kommune har gjennomført, skriv dei.

Ein av sentralane står plassert i Ulsteinhallen, vegg i vegg med UVS. Sentralen viser seg å ha overkapasitet på energi. Det gjer at ein mest truleg kan dekke energibehovet til UVS med same energisentral og dermed spare fylkeskommunen for store investeringar. Ved å knytte seg på Ulstein Fjernvarme sitt anlegg meiner kommunestyret at fylkeskommunen vil spare pengar ved å sleppe å drifte og vedlikehalde ein eigen energisentral. Ulsteinpolitikarane har forståing for at fylket må tenkje økonomi, men rår dei til å gå i forhandlingar med Ulstein Fjernvarme for å sjå om dei kan få til ein avtale.