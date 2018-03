Møttest i heimleg farvatn

Nyhende

At to hurtigruter møtest er ikkje noko særsyn. Snarare tvert om. Men at to hurtigruter møtest i leia utanfor Skeide, det skjer ikkje kvar dag.

MS Nordkapp gjekk i si vanlege rute nordover, medan MS Finnmarken ifølgje Hurtigruten var på veg til eit uplanlagt verkstadopphald for såkalla kalibrering. Båten vart difor tatt ut av trafikk ei kort periode og gjekk sørover frå Trondheim utan passasjerar om bord. MS Finnmarken er no tilbake i si faste rute mellom Bergen og Kirkenes

Litt artig var det også at begge båtane er bygde ved Kleven verft.

Nordkapp stod ferdig 1. mars 1996 og vart døypt 23. mars av sjølvaste dronning Sonja. Same dag vart elles også MS «Polarlys», bygd ved naboverftet Ulstein Verft, døypt av dåverande sysselmann på Svalbard, Ann Kristin Olsen.

MS Finnmarken vart på si side døypt 4. april 2002 av dåverande samferdselsminister Torhild Skogholm.