Likevel opne do på Runde

Nyhende

Tysdag denne veka kunne Herøy kommune opplyse om at dei offentlege toaletta på Runde var opna for sesongen.

Seinare same dag måtte dei melde at dagens gladnyheit gjekk i dass. Det var så kaldt at toaletta fraus i løpet av natta, så dei måtte stengast igjen.

Festivaltoalett

Men no er det igjen opne toalett på Runde. Moldskred Renovasjon kom dei til unnsetning og har levert festival-toalett. Desse kan nyttast fram til dei vanlege offentlege toaletta opnar for sesongen. Om du får festivalstemning av å gå på festivaltoalett er uvisst, men du får i alle fall letta på trykket.

Det er meldt sol og nydeleg vêr framover, så ein tur til Runde kan bli ein fin tur ein av påskedagane.

Hugs boset ditt når du er ute og går i naturen. Det er dunkar for restavfall ved dei offentlege toaletta.