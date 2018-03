Vurderer 2 eller 9 prikkar

Nyhende

Under skjenkekontrollen 10. februar vart det avdekt at Maluns AS sin drikkemeny ikkje inneheldt alkoholfrie alternativ. Dette er brot på alkohollova og alkoholforskriftene sitt forbod mot marknadsføring. Skal ein i menyen gje tips om alkoholhaldige drikker som passar til maten, skal ein også oppgje alkoholfrie alternativ.

Kommunen har også etterlyst dokumentasjon på at dei har eit internkontrollsystem på plass, utan å ha fått det.

Restauranten blir førehandsvarsla om at dei kan få 1+1 prikk på skjenkeløyvet, eventuelt 1+8 prikkar om kommunen vurderer det som dei bryt kravet til forsvarleg drift.