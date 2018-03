Det er fiska for 4,6 milliardar i år

Nyhende

(NPK): Det er fiska og levert villfanga sjømat for 4,6 milliardar kroner i år. Det er 351 millionar kroner meir enn på same tid i fjor, viser tal frå Norges Råfisklag. Fleire fiskemottak har varsla at dei kjøper fisk også i høgtidsdagane, skriv Fiskeribladet.

Det er levert mindre fersk torsk i år enn i fjor. Mengda er redusert med om lag 8.500 tonn til 133.400 tonn, men verdien av den villfanga sjømaten har auka. Vekestatistikken til Fiskeridirektoratet viser at fartøygruppene under 15 meter har levert meir torsk, medan gruppene over 15 meter har levert noko mindre enn på same tid i fjor.