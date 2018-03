Ros til fellesråd

Nyhende

Odd Arne Vikebakk (KrF) viste til at han tidlegare hadde gitt ungdomsrådet mykje ros. No ville han gi fellesrådet det same. Årsmeldinga deira hadde vist at dei arbeidde etter ein klar strategi der bl.a. opplæring stod sentralt.

Vikebakk nemnde det vide spekteret av ting dei driv med – frå lydanlegg i kyrkja til frukost ved UVS. – Slikt gjer ikkje seg sjølv, sa han.

Også Hannelore Måseide (V) sa seg imponert – og særleg det fokuset rådet hadde på universell utforming.

– Vi er mange som no begynner å ri inn i solnedgangen. Ca 800 av innbyggarane i Ulstein er i denne gruppa. Funksjonsnedsetjing skaper psykiske problem. Mange yngre får tidleg uhelse og mange blir ekskluderte frå visse ting i samfunnet vårt, sa Måseide.