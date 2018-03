Bålforbod i Ulstein og Hareid

Nyhende

Det vert med dette lagt ned forbod mot alle typar bålbrenning, bråtebrenning og annan open brenning utandørs i Hareid og Ulstein kommunar. Dette gjeld både i inn- og utmark. Det fortel varabrannsjef/fungerande brannsjef i Hareid og Ulstein brannvesen, William Bernt Ekeli.

Forbodet mot brenning av bål og bråte gjeld inntil vidare. Brannsjefen vil melde når forbodet vert oppheva.

Stor brannfare

Fare for utmarksbrann, og brann i samband med bråtebrenning på Hareidlandet blir vurdert til å vere svært stor. Det har i ein lengre periode vore tørt og mykje vind, og snøen er borte. Gammalt lauv og plantar, graset frå i fjor, småkvist og lyng er svært brennbart. For at faren for utmarksbrann skal verte redusert må det kome ein del nedbør, regn og/eller snø.

I vår har det diverre vore utmarksbrannar fleire stader på Vestlandet. For enkelte av desse områda har brannane fått store negative følgjer både for folk, dyr, bygningar, samt inn- og utmark. Fleire kommunar, også i Møre og Romsdal, har allereie lagt ned forbod mot å gjere opp eld i inn- og utmark.