Full støtte til kulturhus!

Nyhende

Ser at Einar Holm har vore på tråden medan eg har vore vekke og tatt fram att skuldingane som han har framsett i 100– års historia frå Hareid om at det var eg som ordførar etter han, som var skuld i at det ikkje vart bygt kulturhus på Hareid.

I 1999 hadde Hareid kommune nett vedtatt utbygginga av sjukeheimen til om lag 100 mill. kroner. Renta var skyhøg. Kommunen hadde omlag 10 millionar kroner årleg i renteutgifter ( mot 5 mill. no) og låg i norgestoppen i lånegjeld per innbyggjar(slik Stranda har vore nokre år). Underskot hadde bygt seg opp over år. Skulane trongde store investeringar for å kunne fungere. Symjebassenget var stengt. Og den nye sjukeheimen skulle driftast. Kommunen måtte også betale ein del av opprustinga i sentrum. Fylkesmannen følgde oss med argusauge. Med overskotet frå Tussaaksjane som var att og politikarane si nitidige innsparing, hang det så vidt i hop, og det vart etterkvart balanse i reknskapen. Med ei ny investering på kulturhus med eit lån på minst 20 mill. til skyhøgde renter hadde ikkje dette gått.

Og dette såg politikarane og folket i Hareid. Vedtaket om kulturhus vart gjort i 1999 med knappast mogeleg fleirtal i kommunestyret 13-12. Det var få som var imot kulturhus, men mange som såg at det ikkje fanst pengar. Einar Holm fekk heller ikkje tillit på nytt som ordførar til å starte vidare investeringar slik den økonomiske situasjonen var. Han tapte det direkte ordføarvalet. Ikkje fordi han hadde gjort ein dårleg jobb som ordførar, men fordi folket frykta for at det ikkje var pengar til sjukeheimsdrift og skuledrift om investeringane heldt fram. Det var ikkje skapt økonomisk rom for kulturhus.

Med kommunen ut av Robek, burde det ligge til rette for eit kulturhus no. No har det vore kulturen sin tur ganske lenge. Full støtte til planane!