Ny øving på Grimstadvatnet

Nyhende

Hareid og Ulstein brannvesen skal gjennomføre ei øving på Grimstadvatnet i Hareid tysdag ettermiddag. Dei gjennomførte ei tilsvarande øving før påske, og no fortel utrykkingsleiar Bjørnar Bigset at det er resten av mannskapa som skal gjennom øvinga i overflateredning/person gjennom isen.

Ifølgje Bigset vil øvinga vare i to timar, frå 17.00 til 19.00. Innsatsleiaren legg til at det kan vere greit at publikum veit at det er snakk om ei øving, og at det ikkje er ein reell redningsaksjon som går føre seg.