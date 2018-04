Ramn som er ram etter lam

Nyhende

Landbrukssjef Anne Kathrine Løberg har gjeve gardbrukar Johnny Holstad fellingsløyve på ein ramn.

Holstad driv med utegåande sau utpå Ulstein. Han har sau på beite og søyene er i gang med lamminga. Ramnen har den siste tida forsynt seg med nyfødde lam, difor har han søkt om skadefelling.

Etter drøfting med leiar i viltnemnda, Hans Olav Låbakk, har landbrukssjefen kome fram til at dei kan gje løyve på skadefelling av ein ramn. Det er likevel viktig med avbøtande tiltak som til dømes å prøve å skremme ramnen. Dei meiner også at sauebonden bør halde søyer med lam og søyer som skal lamme innomhus i perioden dei er sårbare for åtak.

Fellingsløyvet er tidsavgrensa fram til 1. juni i år.