Grendahus får pengar frå Kulturminnefondet

Nyhende

Brandal Grendahus har søkt Kulturminnefondet om midlar til å utbetre taket, noko dei no har fått tilsagn om.

Før påske gjorde nemleg Kulturminnfondet vedtak om å imøtekome søknaden med ei løyving på 573.000 kroner.

Pengane skal nyttast til å legge om skifertaket og samstundes reparere lekkasjar og råteskader i takkonstruksjonen og i taktroa.

Kulturminnefondet syner i vedtaket sitt til at den tidlegare skulebygninga både har stor bruksverdi og kulturminneverdi, og at den er innlemma i Hareid kommune sin kulturminneplan.

"Bygningen er en stor og påkostet bygning sett i sammenheng med størrelsen på stedet og opprinnelig funksjon", heiter det.

Kulturminnefondet understrekar at summer vert gitt med bakgrunn i at det er viktig å halde på skifer som taktekking, sjølv om dette gir meirkostnader og at bygninga sin funksjon som forsamlingslokale kjem ålmenta til gode.

"Dette er eit svært viktig vedtak for heile bygda. Det er ein stor inspirasjon i arbeidet vårt med å sikre drifta av bygget", skriv Brandal Grendahus på nettsidene sine.

Bygget vart opphavleg sett opp som skule og var i bruk til dette formålet frå 1919 til 1968. Bygget er i dag omgjort til grendahus.