Fotogull til Cecilie Hatløy

Nyhende

Den årvisse landskonkurransen til Norges Fotografforbund gjekk av stabelen på Hell i Trøndelag søndag kveld. Arne Beck, fotograf i Bergen, blei Årets Fotograf NFF 2018, men det var ein ulsteining som stal showet i portrettkåringa.

For det var nemleg fotograf Cecilie Hatløy, som eig og driv Lykkeliten Studio AS, som vann prisen for Årets bilde i kategorien "Portrett". Ho kunne ta i mot gullmedalje for biletet "Absent". Hatløy fekk også heiderleg omtale for tre av sine andre bilete.

Juryen si grunngjeving var slik:

"Det er eit veldig sterkt, kjenslemessig forstyrrande og godt gjennomført fotografi. Eit portrett som viser verkelegheita for mange familiar. Det er vondt å sjå, men godt at biletet kan vekkje kjensler, sjølv om dei kjenslene er at ein blir trist av å sjå på det. Biletet vekte sterke reaksjonar hos juryen.”