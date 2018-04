– Stortinget må ta styringa over fylkesnamna

Nyhende

(NPK): – Regjeringa viser til at ein kan la vere å sende saker på høyring når det er klart at det ikkje er nødvendig, og viser til at ingen protesterte på manglande høyring om namna «Agder» og «Trøndelag». Dei namna var svært opplagde, men det har lenge vore klart at fleire andre fylkesnamn er svært omdiskuterte og difor utan tvil er omfatta av kravet om å bli sendt på høyring, seier Magne Aasbrenn, som er attvald som leiar i Noregs Mållag.

Regjeringa kom 6. april med framlegg til nye fylkesnamn, og saka ligg no i Stortinget. I strid med namnefaglege råd og trass i stor folkeleg motstand, har regjeringa gått inn for namna «Vestland», «Innlandet» og «Viken». Noregs Mållag reagerer sterkt både på desse framlegga og på sakshandsaminga.

Instruksbrot

Mållaget meiner regjeringa har brote utgreiingsinstruksen ved ikkje å senda saka på høyring, og regjeringa har heller ikkje høyrt på sitt eige sakkunnige organ i namnesaker, Språkrådet.

– Då dagens fylkesnamn vart vedtekne i 1918, var det resultat av eit større fagleg utgreiingsarbeid, ein omfattande høyringsrunde og ein grundig politisk prosess. Det er ei gåte for Noregs Mållag at styresmaktene ikkje har prioritert dette i 2018, seier Magne Aasbrenn, som har eit samrøystes landsmøte bak seg.

Valet av fylkesnamn har store konsekvensar. Namna er ikkje berre namn på fylkeskommunar, men er inndelingsnamn som går inn i allmenn språkbruk og som kan bli ståande i fleire hundre år. Landsmøtet i Noregs Mållag meiner difor det er særs viktig at Stortinget no tek styringa over prosessen og syter for ei forsvarleg sakshandsaming.