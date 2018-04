Snart går sentralbordet til Vanylven

Nyhende

Frå 1. mai følgjer Hareid kommune etter og kjøper sentralbord-tenester frå Vanylven kommune.

Tidlegare i vår overførte Ulstein kommune sentralbordet sitt til Vanylven, der telefonnummeret i kommunen er det same, men det er ein person i Vanylven som tar telefonen og hjelper deg vidare.

Hareid formannskap vedtok denne veka at dei inngår avtale med Vanylven kommune om drift av sentralbordet frå 1. mai i år. Føresetnad for avtalen er at opningstida blir frå åtte om morgonen til fire på ettermiddagen, og at dei får nytte lokale telefonsvararstemmer.

Og at Hareid får seie opp avtalen med maksimalt tre månader oppseiingstid.