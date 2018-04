Rivinga er i gang

Nyhende

No er rivinga av husa i gang. Her har Hareid kommunestyre vedteke at det skal kome nytt helsehus i staden.

Det er førebels ikkje klart når det nye helsehuset skal stå ferdig. Hareid kommune har innbydd til tilbodskonkurranse med forhandling om utvikling, prosjektering og bygging av Hareid helsehus i "samspelentreprise med incitament" med tidleg involvering.

Helsehuset skal utviklast i samarbeid med privat utbyggjar, der kommunen bli eigar av den delen av bygget som kommuen treng. Den resterande delen av bygget skal finansierast av den private medutviklaren, som kan leige ut, selje eller bruke delen sjølv.

Tilbodsfristen er sett til 4. mai. Dette er lyst ut i Doffin.

– Motivasjonen ligg i å få byggjearbeid

Plasseringa er landa