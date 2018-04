Droppar utbygging i Liavågen

Nyhende

Vikebladet Vestposten skreiv tidlegare i vår at Marius Liavåg hadde engasjert Per Mulvik As for utarbeiding av detaljregulering av eit område i Liavåg i Hjørungavåg. Prosjektet ville gje fleire byggjeklare tomter.

Men etter å ha vore i dialog med banken ønskjer ikkje utbyggjar å gå vidare med prosjektet. Banken meiner det var for mange usikre faktorar i høve opparbeiding og sal av tomtene, og gav med dette rammevilkår som ikkje vil gje lønsemd i prosjektet, skriv Jan Magnus Ose i Per Mulvik AS til Hareid kommune.

Einingsleiar Silja Øvrelid svarer at det var synd. Då avsluttar ho planarbeidet frå kommunen si side.